В Киеве полицейские в метро избили женщин дубинками

21 декабря, 2018, 21:10

Полиция Киева начала уголовное дело против полицейских метрополитена, которые накануне избили женщин дубинками

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации адвоката женщин Светланы Оснач, полицейские, охранявшие станцию метро "Политехнический институт", задержали четырех женщин. Их якобы отвели в отдельную комнату, избили дубинками и угрожали изнасиловать. Не получив взаимности, один из полицейских начал бить женщин дубинкой. По информации пострадавших, полицейские были нетрезвые, передает 5 канал .

По предварительным данным, одна из женщин была беременна и сейчас находится в больнице с угрозой выкидыша.

В полиции отметили, что открыли уголовное производство из-за избиения женщин и начали служебную проверку. Результаты расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.