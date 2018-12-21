 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве полицейские в метро избили женщин дубинками

Полиция Киева начала уголовное дело против полицейских метрополитена, которые накануне избили женщин дубинками

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации адвоката женщин Светланы Оснач, полицейские, охранявшие станцию метро "Политехнический институт", задержали четырех женщин. Их якобы отвели в отдельную комнату, избили дубинками и угрожали изнасиловать. Не получив взаимности, один из полицейских начал бить женщин дубинкой. По информации пострадавших, полицейские были нетрезвые, передает 5 канал .

По предварительным данным, одна из женщин была беременна и сейчас находится в больнице с угрозой выкидыша.

В полиции отметили, что открыли уголовное производство из-за избиения женщин и начали служебную проверку. Результаты расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать