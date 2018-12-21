В Киеве полицейские в метро избили женщин дубинками
21 декабря, 2018, 21:10
Полиция Киева начала уголовное дело против полицейских метрополитена, которые накануне избили женщин дубинками
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По информации адвоката женщин Светланы Оснач, полицейские, охранявшие станцию метро "Политехнический институт", задержали четырех женщин. Их якобы отвели в отдельную комнату, избили дубинками и угрожали изнасиловать. Не получив взаимности, один из полицейских начал бить женщин дубинкой. По информации пострадавших, полицейские были нетрезвые, передает 5 канал .
По предварительным данным, одна из женщин была беременна и сейчас находится в больнице с угрозой выкидыша.
В полиции отметили, что открыли уголовное производство из-за избиения женщин и начали служебную проверку. Результаты расследования будут переданы в Государственное бюро расследований.
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