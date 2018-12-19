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В Карпатах выпало почти 80 см снега


фото: Alexander Kalinin
По состоянию на утро 19 декабря в Карпатах высота снежного покрова достигала почти 80 сантиметров

Об этом сообщил отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра, который наблюдает за снеголавинной ситуацией в украинском горах в Facebook.

Так, по состоянию на 8:00 19 декабря на станции "Пожижевская" высота снежного покрова составляет 37-67 см. Снег свежий, нестабилен. Лавиноопасно.

На станции "Плай" высота снежного покрова составляет 16-49 см, снег пылевидный, свежий, умеренно и хорошо закреплен.

На снеголавинном посту "Драгобрат" высота снежного покрова достигает 79 см.

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