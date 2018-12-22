Сутки на фронте прошли без потерь

22 декабря, 2018, 19:05

22 декабря российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано.

В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.