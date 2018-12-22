Сутки на фронте прошли без потерь
22 декабря, 2018, 19:05
22 декабря российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил
В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано.
В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
- Напомним, 21 декабря 2018 года российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
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