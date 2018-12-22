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Сутки на фронте прошли без потерь

22 декабря российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано.

В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

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