21 декабря на фронте: уничтожены четыре оккупанта, еще трое ранены

22 декабря, 2018, 07:19

21 декабря 2018 года российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. При этом ни один украинский военный не пострадал, тогда как четыре оккупанта были уничтожены и трое ранены

Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), распространенной 22 декабря пресс-службой Министерства обороны Украины.

"Враг совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединский, Гнутово на Мариупольском направлении ", - отмечают украинские военные.

Уже в течение текущих суток, 22 декабря, россияне и наемники открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.