21 декабря на фронте: уничтожены четыре оккупанта, еще трое ранены
Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), распространенной 22 декабря пресс-службой Министерства обороны Украины.
"Враг совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединский, Гнутово на Мариупольском направлении ", - отмечают украинские военные.
Уже в течение текущих суток, 22 декабря, россияне и наемники открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
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