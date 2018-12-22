Протесты во Франции: в Париже задержаны 142 человека
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телеканал BFM TV.
Из них 16 человек помещены под стражу. Большая часть задержаний произошла под предлогом осуществления массовых насильственных действий. Среди арестованных один из организаторов протестов, который присутствовал на встрече с правительством 1 декабря, - 33-летний водитель Эрик Друэ. Его подозревают в организации беспорядков и незаконном ношении оружия.
В Париж были стянуты силы жандармерии и спецназа общей численностью более 1200 человек. До сих пор они очищают центр французской столицы от манифестантов, используя водометы, слезоточивый газ и спецтехнику
Как сообщает телеканал Europe 1, количество участников протестов 22 декабря в Париже достигло 2 тыс. человек. Эта акция стала шестой в центре Парижа с ноября.
Столкновения манифестантов с полицией произошли также в Бордо и Нанте.
- Напомним, 22 декабря количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции достигло десяти человек .
- Движение "желтых жилетов" возникло в соцсетях. Распознать друг друга участники могут по желтому аварийном жилету.
- На фоне протестов "желтых жилетов" во Франции пророссийские аккаунты распространяют ложную информацию об акциях.
- 4 декабря стало известно, что французское правительство отсрочит увеличение налога на топливо, введение которого привело массовые протесты.
- 8 декабря во Франции протесты "желтых жилетов" вспыхнули с новой силой.
- СБУ заявила, что протестами "желтых жилетов" во Франции руководят спецслужбы России . Спецслужбы Франции проверят влияние России на протесты.
- Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что протесты привели к "экономической катастрофы" .
- 10 декабря Президент Франции Эммануэль Макрона обратился к гражданам по поводу протестов так называемых "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, экологического налога и экономической политики правительства в целом.
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