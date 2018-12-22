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Протесты во Франции: в Париже задержаны 142 человека


фото: REUTERS
Во время беспорядков в Париже полиция применила водометы, слезоточивый газ и задержала 142 протестующих

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телеканал BFM TV.

Из них 16 человек помещены под стражу. Большая часть задержаний произошла под предлогом осуществления массовых насильственных действий. Среди арестованных один из организаторов протестов, который присутствовал на встрече с правительством 1 декабря, - 33-летний водитель Эрик Друэ. Его подозревают в организации беспорядков и незаконном ношении оружия.

В Париж были стянуты силы жандармерии и спецназа общей численностью более 1200 человек. До сих пор они очищают центр французской столицы от манифестантов, используя водометы, слезоточивый газ и спецтехнику

Как сообщает телеканал Europe 1, количество участников протестов 22 декабря в Париже достигло 2 тыс. человек. Эта акция стала шестой в центре Парижа с ноября.

Столкновения манифестантов с полицией произошли также в Бордо и Нанте.

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