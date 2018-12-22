Президент Польши Дуда назвал имя нового посла в Украине

22 декабря, 2018, 19:27

Президент Польши Дуда назвал кандидата на должность нового посла в Украине

Об этом Дуда заявил в эфире "Польского радио" .

"В Украине скоро президентские выборы, и это означает очень "горячее время". Есть предложение направить туда Бартоша Цыхоцкого, вице-министра иностранных дел, это фактически усиление нашего политического представительства", - сказал Дуда.

Цихоцкий является историком по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИДе, где отвечает за восточную политику.

Действующий посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с этой должности. Он был послом Польши в Украине с октября 2016 года.