Президент Польши Дуда назвал имя нового посла в Украине
Об этом Дуда заявил в эфире "Польского радио" .
"В Украине скоро президентские выборы, и это означает очень "горячее время". Есть предложение направить туда Бартоша Цыхоцкого, вице-министра иностранных дел, это фактически усиление нашего политического представительства", - сказал Дуда.
Цихоцкий является историком по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИДе, где отвечает за восточную политику.
Действующий посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с этой должности. Он был послом Польши в Украине с октября 2016 года.
- Напомним, 19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло - каденция посла подходит к концу 31 марта 2019 года.
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