Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО

21 декабря, 2018, 15:30

Украина еще не готова к членству в Североатлантическом альянсе (НАТО)

Об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, сообщает "День".

"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательства перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. и мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии. Украина еще не готова к членству. НАТО также не готово достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, поиск достижения двусторонних договоренностей ", - сказал он.