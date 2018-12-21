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Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО


фото: glavred.info
Украина еще не готова к членству в Североатлантическом альянсе (НАТО)

Об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, сообщает "День".

"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательства перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. и мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии. Украина еще не готова к членству. НАТО также не готово достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, поиск достижения двусторонних договоренностей ", - сказал он.

  • Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла решение о включении в повестку дня и направлении в Конституционный суд законопроекта о поправках в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО.
  • 22 ноября Конституционный суд Украины признал законными евроатлантические изменения в Конституцию.
  • Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО).
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