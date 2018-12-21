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В ответ на обвинения в адрес Russia Today Россия взялась проверять BBC


фото: REUTERS
После обвинений Великобритании в адрес российского пропагандистского канала RT Роскомнадзор в отместку начал проверку ресурсов BBC

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как сообщается, Роскомнадзор намерен проверить канал BBC World News и интернет-ресурсы BBC на "соответствие выпускаемых материалов российскому законодательству".

Напомним, ранее британский медиарегулятор Ofcom признал российский пропагандистский ресурс RT виновным в систематическом нарушении принципа объективности, в связи с чем решается вопрос о введении в отношении него санкций.

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