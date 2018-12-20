Британские чиновники признали RT виновным в нарушении правил вещания

20 декабря, 2018, 14:57

Британский медиарегулятор Ofcom признал российский пропагандистский телеканал RT виновным в нарушении принципа объективности

Расследование проводилось в отношении трех выпусков программ RT, в которых говорилось об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, сообщает Reuters .

"Мы сообщили RT, что склонны рассмотреть вопрос о применении санкций в соответствии с законом", - отметили в Ofcom.

Представители RT сообщили, что "чрезвычайно расстроены" решением медиарегулятора. Телеканал в ближайшее время сообщит о дальнейших шагах, которые намерен принять в связи с обвинением Ofcom.

Напомним, в апреле британский телекоммуникационный регулятор инициировал семь новых расследований в отношении российского пропагандистского телеканала RT.

В мае в отношении пропагандистского телеканала было начато еще три расследования.

Расследования были связаны с освещением отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.