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В НАТО отреагировали на отставку Джеймса Мэттиса


фото: REUTERS
В НАТО благодарны министру обороны США Джеймсу Мэттису за вклад в поддержку Альянса

Об этом заявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску, комментируя информацию об отставке Мэттиса с должности главы Пентагона, сообщает агентство Reuters .

"Госсекретарь Мэттис сделал ключевой вклад в поддержание сил НАТО и готовность преодолевать серьезные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, обеспечивая при этом более справедливое распределение финансирования в нашем Альянсе", - сказала она.

Лунгеску также заявила о готовности генсека НАТО тесно сотрудничать с преемником Мэттиса.

"Его (Мэттиса, - ред.) широко уважают как солдата и дипломата. Генеральный секретарь будет продолжать тесно сотрудничать с министром Мэттисом до конца срока его полномочий и рассчитывает на тесное сотрудничество с его преемником", - добавила она.

  • Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил 20 декабря, что Мэттис завершит свои полномочия в конце февраля следующего года.
  • Сам Джеймс Мэттис в своем письме объяснил свою отставку существенными различиями во взглядах с хозяином Белого дома.
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