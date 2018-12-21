В НАТО отреагировали на отставку Джеймса Мэттиса
Об этом заявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску, комментируя информацию об отставке Мэттиса с должности главы Пентагона, сообщает агентство Reuters .
"Госсекретарь Мэттис сделал ключевой вклад в поддержание сил НАТО и готовность преодолевать серьезные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, обеспечивая при этом более справедливое распределение финансирования в нашем Альянсе", - сказала она.
Лунгеску также заявила о готовности генсека НАТО тесно сотрудничать с преемником Мэттиса.
"Его (Мэттиса, - ред.) широко уважают как солдата и дипломата. Генеральный секретарь будет продолжать тесно сотрудничать с министром Мэттисом до конца срока его полномочий и рассчитывает на тесное сотрудничество с его преемником", - добавила она.
- Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил 20 декабря, что Мэттис завершит свои полномочия в конце февраля следующего года.
- Сам Джеймс Мэттис в своем письме объяснил свою отставку существенными различиями во взглядах с хозяином Белого дома.
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