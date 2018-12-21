В НАТО отреагировали на отставку Джеймса Мэттиса

21 декабря, 2018, 14:16

В НАТО благодарны министру обороны США Джеймсу Мэттису за вклад в поддержку Альянса

Об этом заявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску, комментируя информацию об отставке Мэттиса с должности главы Пентагона, сообщает агентство Reuters .

"Госсекретарь Мэттис сделал ключевой вклад в поддержание сил НАТО и готовность преодолевать серьезные вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, обеспечивая при этом более справедливое распределение финансирования в нашем Альянсе", - сказала она.

Лунгеску также заявила о готовности генсека НАТО тесно сотрудничать с преемником Мэттиса.

"Его (Мэттиса, - ред.) широко уважают как солдата и дипломата. Генеральный секретарь будет продолжать тесно сотрудничать с министром Мэттисом до конца срока его полномочий и рассчитывает на тесное сотрудничество с его преемником", - добавила она.