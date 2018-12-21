В ГПСУ рассказали, кто из иностранцев чаще всех пересекал границу

21 декабря, 2018, 15:11

93 млн граждан пересекали украинскую границу в 2018 году, из них 27 млн - иностранцы

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Статика указывает на устойчивую тенденцию к увеличению количества иностранных граждан, пересекающих украинскую границу. Сегодня этот показатель также не приходит. Например, в 2014-2015 годах пограничники оформили по 26 млн иностранцев, а в 2016 году - 27 млн иностранных граждан", - заявили в ГПСУ.

Согласно сообщению, всего в Украину въезжали граждане Молдовы (4,1 миллиона), Беларуси (2,5 миллиона), России (1,5 миллиона), и Польши (1 млн). Также значительный поток наблюдался из Венгрии (828 тыс), Румынии (645 тыс), Израиля (296 тыс), Словакии (294 тыс) и Турции (287 тыс).

В ГПСУ отметили, что по сравнению с прошлым годом иностранцы, пересекая украинскую границу, значительно больше стали отдавать предпочтение воздушному сообщению, где фиксируется рост их количества на 22%. В целом количество иностранцев, которые пересекли границу "воздухом" составляла 4,8 миллиона.