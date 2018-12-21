В центре Вены произошла перестрелка, есть погибший
21 декабря, 2018, 16:37
В пятницу, 21 декабря, в центре австрийской столицы Вены два человека получили огнестрельные ранения
Об этом сообщает издание Кurier .
"Два человека были найдены с огнестрельными ранениями сегодня около 13:30 [по местному времени] в районе Лугек в Вене", - говорится в заявлении полиции.
По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй - госпитализирован.
Впоследствии издание Kurier сообщило о задержании подозреваемого.
В частности, было обнародовано видеозапись того, как двое полицейских ведут подозреваемого в наручниках к полицейского автомобиля.
Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба на Рождественской ярмарке. В результате погибший три человека, а террористу удалось бежать
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