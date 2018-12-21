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В центре Вены произошла перестрелка, есть погибший


фото: REUTERS
В пятницу, 21 декабря, в центре австрийской столицы Вены два человека получили огнестрельные ранения

Об этом сообщает издание Кurier .

"Два человека были найдены с огнестрельными ранениями сегодня около 13:30 [по местному времени] в районе Лугек в Вене", - говорится в заявлении полиции.

По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй - госпитализирован.

Впоследствии издание Kurier сообщило о задержании подозреваемого.

В частности, было обнародовано видеозапись того, как двое полицейских ведут подозреваемого в наручниках к полицейского автомобиля.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба на Рождественской ярмарке. В результате погибший три человека, а террористу удалось бежать

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