Стрельба в Страсбурге: количество жертв возросло до пяти

17 декабря, 2018, 10:18

Прокуратура Парижа заявила о смерти пятого пострадавшего в результате теракта в центре Страсбурга

Об этом сообщает Reuters.

Собеседник агентства сообщил, что погибший был гражданином Польши. Других подробностей он не предоставил.

В то же время BFM TV грассказал, что погибшим является 36-летний житель города Катовице. По их данным, мужчина скончался в результате смерти мозга.