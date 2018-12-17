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Стрельба в Страсбурге: количество жертв возросло до пяти


фото: REUTERS
Прокуратура Парижа заявила о смерти пятого пострадавшего в результате теракта в центре Страсбурга

Об этом сообщает Reuters.

Собеседник агентства сообщил, что погибший был гражданином Польши. Других подробностей он не предоставил.

В то же время BFM TV грассказал, что погибшим является 36-летний житель города Катовице. По их данным, мужчина скончался в результате смерти мозга.

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