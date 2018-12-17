Стрельба в Страсбурге: количество жертв возросло до пяти
17 декабря, 2018, 10:18
Прокуратура Парижа заявила о смерти пятого пострадавшего в результате теракта в центре Страсбурга
Об этом сообщает Reuters.
Собеседник агентства сообщил, что погибший был гражданином Польши. Других подробностей он не предоставил.
В то же время BFM TV грассказал, что погибшим является 36-летний житель города Катовице. По их данным, мужчина скончался в результате смерти мозга.
- Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба на Рождественской ярмарке. В результате погибли три человека, а террористу удалось бежать.
- Один из погибших - турист из Таиланда. Еще 12 человек получили ранения, шесть из них находятся в критическом состоянии.
- Позже появился фоторобот страсбургского стрелка и стало известно, что 29-летнего террориста ранее судили 27 раз.
- 13 декабря полиция заявила, что нейтрализовала мужчину, который открыл стрельбу.
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