Украинский моряк Костышин назвал себя военнопленным и попросил переводчика
Об этом сообщил в Facebook адвокат Костишина Олег Елисеев.
"Вчера я впервые встретился со своим подзащитным Владиславом Костышиным - старшиной 1 статьи с МБАК "Никополь". В этот же день состоялись следственные действия с его участием, при которых он заявил под протокол, что признает себя военнопленным и нуждается в услугах переводчика", - написал Елисеев.
Адвокат добавил, что Костышин достойно выдерживает заключения и хорошо себя чувствует.
"В остальном Владислав чувствует себя хорошо и держится молодцом, как и подобает настоящему военнослужащему. Очень скромный в своих желаниях и потребностях. Глаза вот только уставшие и грустные. Переживает сейчас не за себя, а за свою страну и своих родных и близких. Моя с ним встреча началась с его вопросов о семье и последних событиях в Украине. К сожалению, по телевизору он многое увидеть не может, и плохо говорит на русском языке. Очень обрадовался украинскому языку от меня и тому, что теперь знает о том, что происходит в мире. На следующей встречи обязательно порадую его новостью, что его любимый боксер Василий Ломаченко победил в бою. И да, я обещал ему передать привет и большое спасибо всем, кто его знает и поддерживает, что я с удовольствием здесь и делаю ", - написал адвокат.
Ранее сообщалось, что уже 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокацию" Украина в "российских территориальных водах" .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины . Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Появился полный список 24 пленных украинских моряков. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Главы МИД стран "Вышеградской четверки" - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии - поддержали Украины при обсуждении нападения России в районе Керченского пролива. 97 европарламентариев призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам Могерини и правительства ЕС к санкциям против РФ .
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Блокирования Россией Керченского пролива привело к кораблекрушений . Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации.
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