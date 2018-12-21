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Украинский моряк Костышин назвал себя военнопленным и попросил переводчика


фото: REUTERS
Захваченный россиянами в районе Керченского пролива украинский моряк Владислав Костышин назвал себя военнопленным и заявил, что нуждается в услугах переводчика

Об этом сообщил в Facebook адвокат Костишина Олег Елисеев.

"Вчера я впервые встретился со своим подзащитным Владиславом Костышиным - старшиной 1 статьи с МБАК "Никополь". В этот же день состоялись следственные действия с его участием, при которых он заявил под протокол, что признает себя военнопленным и нуждается в услугах переводчика", - написал Елисеев.

Адвокат добавил, что Костышин достойно выдерживает заключения и хорошо себя чувствует.

"В остальном Владислав чувствует себя хорошо и держится молодцом, как и подобает настоящему военнослужащему. Очень скромный в своих желаниях и потребностях. Глаза вот только уставшие и грустные. Переживает сейчас не за себя, а за свою страну и своих родных и близких. Моя с ним встреча началась с его вопросов о семье и последних событиях в Украине. К сожалению, по телевизору он многое увидеть не может, и плохо говорит на русском языке. Очень обрадовался украинскому языку от меня и тому, что теперь знает о том, что происходит в мире. На следующей встречи обязательно порадую его новостью, что его любимый боксер Василий Ломаченко победил в бою. И да, я обещал ему передать привет и большое спасибо всем, кто его знает и поддерживает, что я с удовольствием здесь и делаю ", - написал адвокат.

Ранее сообщалось, что уже 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные.

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