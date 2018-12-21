Ротань возглавит молодежную сборную Украины

21 декабря, 2018, 08:57

Главным тренером молодежной сборной Украины по футболу станет экс-капитан национальной команды Руслан Ротань

Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.

По его информации, бывший капитан сборной Украины Руслан Ротань - единственный кандидат на пост главного тренера молодежной сборной Украины.

"Руслан Ротань - единственная кандидатура, которую будут выносить на утверждение исполкома ФФУ 27 декабря. Других вариантов комитет Маркевича не рассматривает. Креатура Мирона Богдановича в лице Владимира Езерского не нашла поддержки", - написал Бурбас.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины решила отправить главного тренера сборной Украины U-21 Александра Головко в отставку.

Кандидатуру нового тренера рассматривает комитет сборных ФФУ, под руководством Мирона Маркевича.

Руслан Ротань - единственная кандидатура, которую выносить на утверждение Исполкома ФФУ 27 декабря. Других вариантов по тренера молодежки комитет Маркевича не рассматривает. Креатура Мирона Бондановича в лице Владимира Езерского не нашла поддержки. - Igor Burbas (@iburbas) 20 декабря 2018