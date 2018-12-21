Ротань возглавит молодежную сборную Украины
Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.
По его информации, бывший капитан сборной Украины Руслан Ротань - единственный кандидат на пост главного тренера молодежной сборной Украины.
"Руслан Ротань - единственная кандидатура, которую будут выносить на утверждение исполкома ФФУ 27 декабря. Других вариантов комитет Маркевича не рассматривает. Креатура Мирона Богдановича в лице Владимира Езерского не нашла поддержки", - написал Бурбас.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины решила отправить главного тренера сборной Украины U-21 Александра Головко в отставку.
Кандидатуру нового тренера рассматривает комитет сборных ФФУ, под руководством Мирона Маркевича.
Руслан Ротань - единственная кандидатура, которую выносить на утверждение Исполкома ФФУ 27 декабря. Других вариантов по тренера молодежки комитет Маркевича не рассматривает. Креатура Мирона Бондановича в лице Владимира Езерского не нашла поддержки.- Igor Burbas (@iburbas) 20 декабря 2018
- В октябре Руслан Ротань был назначен ассистентом главного тренера "Олимпика" Вячеслава Шевчука.
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