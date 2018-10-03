"Олимпик" будут тренировать экс-футболисты сборной Украины Шевчук и Ротань

3 октября, 2018, 12:16

Новым главным тренером "Олимпика" будет Вячеслав Шевчук, которому будет помогать экс-капитан сборной Украины Руслан Ротань

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в twitter.

Шевчук известен по выступлениям за "Шахтер", за который он играл в 2000-2001 и 2005-2016 годах. На его счету 54 матча за сборную Украины. После завершения карьеры, Шевчук работал экспертом на телеканале "Футбол" и был тренером в юношеской академии "Шахтера".

Руслан Ротань вообще не имеет тренерского опыта и еще не объявлял о завершении игровой карьеры. Последним клубом полузащитника был "Динамо", которое он покинул летом.

На счету Ротаня 100 матчей и 8 голов за сборную Украины.