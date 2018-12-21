Россия снова отправила на Донбасс свой псевдогумконвой

21 декабря, 2018, 13:39

Очередной псевдогуманитарный конвой из России на оккупированный Донбасс снова нарушил суверенитет Украины

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко.

"Очередной псевдогуманитарный конвой контрабанды из государства-агрессора незаконно пересек государственную границу Украины. Кремль в очередной раз нарушил суверенитет Украины и Минские договоренности: любая гумпомощь должна доставляться в рамках международного механизма", - написала Зеленко.

Очередной псевдогуманитарний конвой контрабанды из государства-агрессора незаконно пересек государственную границу Украины. Кремль в очередной раз нарушил суверенитет Украины и Минские договоренности: любая гумдопомощь должна доставляться в рамках международного механизма. - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 21 декабря 2018 г.