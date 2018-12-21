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Россия снова отправила на Донбасс свой псевдогумконвой


фото: tass
Очередной псевдогуманитарный конвой из России на оккупированный Донбасс снова нарушил суверенитет Украины

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко.

"Очередной псевдогуманитарный конвой контрабанды из государства-агрессора незаконно пересек государственную границу Украины. Кремль в очередной раз нарушил суверенитет Украины и Минские договоренности: любая гумпомощь должна доставляться в рамках международного механизма", - написала Зеленко.

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