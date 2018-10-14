Россия забросила на оккупированный Донбасс очередные колонны КамАЗов и "Уралов"

14 октября, 2018, 13:23

На временно оккупированную территорию Донецкой области зашла очередная колонна военных грузовиков вооруженных формирований из Российской Федерации

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, который опубликован 13 октября 2018 года, на временно оккупированной территории Донецкой области в районе Манича вблизи границы с Российской Федерацией БПЛА СММ вновь зафиксировал колонны военных грузовиков боевиков, одна из которых в составе семи КамАЗов, четырех "Уралов", а также МТ-ЛБ на трале, а другая – в составе двух КамАЗов (один из которых – с двухосным прицепом) и двух "Уралов"", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что это лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, подтверждающих непрерывное движение вооружения в обе стороны контролируемого оккупантами участка российско-украинской границы.

Отмечается также, что вооруженные формирования Российской Федерации систематически мешают деятельности международных наблюдателей. Боевики запретили представителям миссии проехать для проведения мониторинга в Седово, Новоазовск и Вознесеновку.

"Кроме того, в Бойковском персонал местной больницы отказался предоставлять представителям СММ ОБСЕ информацию о пострадавшем гражданском населении без разрешения вооруженных формирований РФ. Аналогичный отказ международные наблюдатели получили от руководства школы в Чорнухином. Это является очевидным показателем того, насколько запуганным является население временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.