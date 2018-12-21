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"Шахтер" купил 18-летнего бразильского футболиста


фото: twitter
"Шахтер" купил у португальского "Эшторила" 18-летнего бразильского хавбека Маркоса Антонио

Об этом сообщает A Bola Brasil .

По информации издания, 18-летний бразилец заключил пятилетнее соглашение с украинским клубом. Сумма, которую "Шахтер" заплатил за игрока, не разглашается.

Сейчас главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека еще не решил, останется ли Маркос Антонио в "Эшториле" до лета 2019 года, или присоединится к донецкому клубу уже зимой.

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