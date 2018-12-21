"Шахтер" купил 18-летнего бразильского футболиста
21 декабря, 2018, 10:35
"Шахтер" купил у португальского "Эшторила" 18-летнего бразильского хавбека Маркоса Антонио
Об этом сообщает A Bola Brasil .
По информации издания, 18-летний бразилец заключил пятилетнее соглашение с украинским клубом. Сумма, которую "Шахтер" заплатил за игрока, не разглашается.
Сейчас главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека еще не решил, останется ли Маркос Антонио в "Эшториле" до лета 2019 года, или присоединится к донецкому клубу уже зимой.
- Бразильский футболист "Шахтера" Тайсон хочет вернуться в бразильский "Интернасьональ" .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-