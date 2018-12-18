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Лидер "Шахтера" хочет вернуться в Бразилию


фото: football.ua
Бразильский футболист "Шахтера" Тайсон хочет вернуться в бразильский "Интернасьональ"

Об этом заявил полузащитник "Интернасьоналя" Андрес Д'Алессандро, сообщает UOL .

"Я снова хотел бы сыграть с Тайсоном. Я ему сказал об этом. Это сложно, но все, что я смогу сделать, я сделаю для этого. Вдруг эта информация дойдет до ушей президента клуба. Есть много факторов, которые усложняют это, но я знаю о желании Тайсона вернуться. Он далеко от семьи и скучает по клубом", - сказал аргентинский футболист.

Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013 году за 16 млн евро. С тех пор он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

Действующий контракт 30-летнего Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 2021-го года.

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