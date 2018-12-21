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Президент Венгрии подписал скандальный "рабский закон"


фото: REUTERS
В четверг, 20 декабря, президент Венгрии Янош Адер, несмотря на протесты в стране, подписал реформу трудового законодательства, которая предусматривает увеличение максимально разрешенного количества сверхурочных часов работы с 250 до 400 часов в год

Об этом сообщает DW .

"Я изучил поправки в трудовое законодательство, его пункты не противоречат конституции", - заявил Адер.

По словам венгерского президента, пункты новой реформы аналогичны трудовому законодательству других стран ЕС.

"Реформа не затрагивает законные права работников. По этой причине я и подписал законопроект, несмотря на опасения", - отметил Адер.

Согласно закону, работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В то же время возможно дальнейшее увеличение сверхурочной работы с согласия работника. Правительство утверждает, что изменения принесут пользу тем, кто хочет заработать больше денег, работая больше часов. Но профсоюзы считают, что работодатели могут использовать низкие зарплаты и другие методы давления на работников, заставляя их соглашаться больше работать.

Протесты в Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правоконсервативного правительства Венгрии.

Всего за прошедшую неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.

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