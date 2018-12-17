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Тысячи венгров вышли на акции против "рабских" изменений в трудовом законодательстве и правительства Орбана


фото: REUTERS
Около 10 тысяч человек вышли в воскресенье на улицы венгерской столицы

Люди протестовали против новых изменений в трудовом кодексе, которые критики называют "рабским". Как сообщает Reuters , в рамках акции люди прошли маршем в парламент и штаб-квартиры государственного телеканала.

Воскресный протест стал четвертым по счету и самым крупным с момента принятия нового законодательства на прошлой неделе.

Шествие было в основном мирным, однако полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые устроили потасовку возле телеканала поздно вечером.

Демонстрацию организовали оппозиционные партии, студенты и профсоюзы, требуя свободных медиа, отмены изменений трудового законодательства и независимости судебной власти.

Сотни спецназовцев в полной экипировке обеспечивали порядок на одной из крупнейших демонстраций, с которыми столкнулся венгерский премьер-министр Виктор Орбан после прихода к власти в 2010 году.

В субботу правящая партия Орбана "Фидес" заявила, что за уличными беспорядками стоят "преступники", и обвинила американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса в разжигании протестов.

Во время протестов из дома государственного телевидения выгнали двух депутатов, которые пытались публично зачитать петицию с требованиями демонстрантов.

«Охранники выгнали двух независимых законодателей из дома государственного телевидения Венгрии после того, как они попытались зачитать петицию», - говорится в сообщении.

Эти два депутата были среди дюжины членов парламента, которые провели ночь в доме государственного телевидения, продолжая демонстрацию против политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Петиция, которую они хотели зачитать, включала требования протестующих, а именно призывы к отмене нового закона о труде, к независимости государственных средств массовой информации и судов, а также к присоединению страны к прокуратуре Европейского Союза.

Протесты всколыхнули Венгрию после того, как 12 декабря парламент принял изменения в трудовое законодательство. Нововведения предусматривают увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400.

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