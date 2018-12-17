Тысячи венгров вышли на акции против "рабских" изменений в трудовом законодательстве и правительства Орбана

17 декабря, 2018, 14:00

Около 10 тысяч человек вышли в воскресенье на улицы венгерской столицы

Люди протестовали против новых изменений в трудовом кодексе, которые критики называют "рабским". Как сообщает Reuters , в рамках акции люди прошли маршем в парламент и штаб-квартиры государственного телеканала.

Воскресный протест стал четвертым по счету и самым крупным с момента принятия нового законодательства на прошлой неделе.

Шествие было в основном мирным, однако полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые устроили потасовку возле телеканала поздно вечером.

Демонстрацию организовали оппозиционные партии, студенты и профсоюзы, требуя свободных медиа, отмены изменений трудового законодательства и независимости судебной власти.

Сотни спецназовцев в полной экипировке обеспечивали порядок на одной из крупнейших демонстраций, с которыми столкнулся венгерский премьер-министр Виктор Орбан после прихода к власти в 2010 году.

В субботу правящая партия Орбана "Фидес" заявила, что за уличными беспорядками стоят "преступники", и обвинила американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса в разжигании протестов.

Во время протестов из дома государственного телевидения выгнали двух депутатов, которые пытались публично зачитать петицию с требованиями демонстрантов.