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Подводные лодки РФ проводят учения у берегов оккупированного Крыма

Подводные лодки Черноморского флота России проводят учения на морских полигонах в Черном море

Об этом сообщает "Крим.Реалии"

"Во время двусторонних учений экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежки, а экипаж второй - максимально долго ее поддерживать. В период пребывания в подводном положении обе лодки должны идти максимально тайно. Чтобы исключить лишние шумы, перемещения экипажа внутри корабля ограничены", - говорится в сообщении.

Учения проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота России. Целью учений является повышение уровня подготовки личного состава.

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