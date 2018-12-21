Подводные лодки РФ проводят учения у берегов оккупированного Крыма

21 декабря, 2018, 14:35

Подводные лодки Черноморского флота России проводят учения на морских полигонах в Черном море

Об этом сообщает "Крим.Реалии"

"Во время двусторонних учений экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежки, а экипаж второй - максимально долго ее поддерживать. В период пребывания в подводном положении обе лодки должны идти максимально тайно. Чтобы исключить лишние шумы, перемещения экипажа внутри корабля ограничены", - говорится в сообщении.

Учения проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота России. Целью учений является повышение уровня подготовки личного состава.