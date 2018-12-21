Подводные лодки РФ проводят учения у берегов оккупированного Крыма
21 декабря, 2018, 14:35
Подводные лодки Черноморского флота России проводят учения на морских полигонах в Черном море
Об этом сообщает "Крим.Реалии"
"Во время двусторонних учений экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежки, а экипаж второй - максимально долго ее поддерживать. В период пребывания в подводном положении обе лодки должны идти максимально тайно. Чтобы исключить лишние шумы, перемещения экипажа внутри корабля ограничены", - говорится в сообщении.
Учения проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота России. Целью учений является повышение уровня подготовки личного состава.
- Ранее в Крыму боевые расчеты российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" отработали смену позиций и уничтожение воздушных целей условного противника.
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