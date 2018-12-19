Оккупанты в Крыму провели учения с ракетными комплексами С-400 "Триумф"
Об этом сообщает ТАСС.
"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учения по противовоздушной обороне (ПВО)", - говорится в сообщении.
Россияне отработали свертывания пусковых и радиолокационных установок, затем перебазировались в новые позиционные районы. Развернув пусковые установки, оккупанты проверили ориентирования комплексов на местности, после чего привели их в боевой режим и начали сбор данных воздушной обстановки.
"При совершении марша прикрытия колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". С целью отработки мероприятие по маскировке при изменении позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств", - сообщили РосСМИ.
Сообщается, что учения завершились электронными пусками: была поражена обнаруженная цель, имитирующая средства воздушного нападения условного противника.
- Напомним, на территории Евпатории Россия развернула зенитные ракетные комплексы С-400, предназначенные для поражения самолетов стратегической авиации.
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