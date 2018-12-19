 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты в Крыму провели учения с ракетными комплексами С-400 "Триумф"


фото: wikipedia
В оккупированном Крыму Российская федерация провела учения по противовоздушной обороне с ракетными комплексами С-400 "Триумф"

Об этом сообщает ТАСС.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учения по противовоздушной обороне (ПВО)", - говорится в сообщении.

Россияне отработали свертывания пусковых и радиолокационных установок, затем перебазировались в новые позиционные районы. Развернув пусковые установки, оккупанты проверили ориентирования комплексов на местности, после чего привели их в боевой режим и начали сбор данных воздушной обстановки.

"При совершении марша прикрытия колонны от воздушного нападения условного противника осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". С целью отработки мероприятие по маскировке при изменении позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств", - сообщили РосСМИ.

Сообщается, что учения завершились электронными пусками: была поражена обнаруженная цель, имитирующая средства воздушного нападения условного противника.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать