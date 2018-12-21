 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НКРЭКП вдвое снизила тариф на транспортировку газа


фото: rayrada.km.ua
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) снизила тариф на транспортировку газа вдвое

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель НКРЕКП Оксана Кривенко.

Отмечается, что это приведет к уменьшению стоимости импортного газа, который закупает и потребляет Украина, на 6 долларов.

Кроме этого, соответствующее решение должно сделать невыгодным запуск Россией газопровода в обход Украины - "Северного потока-2".

"Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива" Северному потоку "и другим обходным газопроводам. Надеюсь такое решение НКРЕКП способствовать заключению выгодного транзитного контракта после 2019 года ", - пишет Кривенко.

Кроме того, в НКРЕКП прогнозируют, что соответствующее решение будет способствовать инвестициям в сферу транзита газа Украиной. В частности, будет способствовать участию иностранных инвесторов в управление газотранспортной системой Украины.

"Считаю, что сегодняшним решением о снижении тарифов  мы укрепили международные позиции Украины и очередной раз доказали, что наше государство надежный и перспективный партнер.

Нам нужно выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность газотранспортной системы ", - пояснила руководительница НКРЕКП.

  • Напомним, Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг одобрил проект постановления об уменьшении тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода

  • По мнению НКРЕКП, местные власти в Украине необоснованно повышала тарифы на теплоснабжение в 2017-2018 году.

  • Также Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на тепло для населения на 15,9-19,8% для шести ТКЭ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать