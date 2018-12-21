НКРЭКП вдвое снизила тариф на транспортировку газа

21 декабря, 2018, 14:58

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) снизила тариф на транспортировку газа вдвое

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель НКРЕКП Оксана Кривенко.

Отмечается, что это приведет к уменьшению стоимости импортного газа, который закупает и потребляет Украина, на 6 долларов.

Кроме этого, соответствующее решение должно сделать невыгодным запуск Россией газопровода в обход Украины - "Северного потока-2".

"Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива" Северному потоку "и другим обходным газопроводам. Надеюсь такое решение НКРЕКП способствовать заключению выгодного транзитного контракта после 2019 года ", - пишет Кривенко.

Кроме того, в НКРЕКП прогнозируют, что соответствующее решение будет способствовать инвестициям в сферу транзита газа Украиной. В частности, будет способствовать участию иностранных инвесторов в управление газотранспортной системой Украины.

"Считаю, что сегодняшним решением о снижении тарифов мы укрепили международные позиции Украины и очередной раз доказали, что наше государство надежный и перспективный партнер.

Нам нужно выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность газотранспортной системы ", - пояснила руководительница НКРЕКП.