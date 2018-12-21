НКРЭКП вдвое снизила тариф на транспортировку газа
Об этом на своей странице в Facebook написала председатель НКРЕКП Оксана Кривенко.
Отмечается, что это приведет к уменьшению стоимости импортного газа, который закупает и потребляет Украина, на 6 долларов.
Кроме этого, соответствующее решение должно сделать невыгодным запуск Россией газопровода в обход Украины - "Северного потока-2".
"Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива" Северному потоку "и другим обходным газопроводам. Надеюсь такое решение НКРЕКП способствовать заключению выгодного транзитного контракта после 2019 года ", - пишет Кривенко.
Кроме того, в НКРЕКП прогнозируют, что соответствующее решение будет способствовать инвестициям в сферу транзита газа Украиной. В частности, будет способствовать участию иностранных инвесторов в управление газотранспортной системой Украины.
"Считаю, что сегодняшним решением о снижении тарифов мы укрепили международные позиции Украины и очередной раз доказали, что наше государство надежный и перспективный партнер.
Нам нужно выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность газотранспортной системы ", - пояснила руководительница НКРЕКП.
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Напомним, Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг одобрил проект постановления об уменьшении тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода
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По мнению НКРЕКП, местные власти в Украине необоснованно повышала тарифы на теплоснабжение в 2017-2018 году.
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Также Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на тепло для населения на 15,9-19,8% для шести ТКЭ.
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