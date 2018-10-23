Местная власть необоснованно увеличивала цены на тепло, - НКРЭКП
Об этом заявила в Facebook глава Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.
"Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ, местные власти в течение 2017-2018 годов их повышала. К такому выводу пришла Комиссия по результатам мониторинга состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления, которым Регулятор передал соответствующие функции", - написала Кривенко.
По данным НКРЭКП, "рекордсменами" в повышении тарифов стали Славянск Донецкой области (+70,3%), Терновка Днепропетровской области (+57,1%) и Ивано-Франковск (+41%).
"Органы местного самоуправления в отдельных регионах не дождавшись объективных причин увеличили тарифы на тепло до 50%", - сообщили в НКРЭКП.
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