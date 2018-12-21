Латвия открыла архивы КГБ: митрополит Московского патриархата оказался агентом "Читателем"

21 декабря, 2018, 11:44

Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР и обнаружил, что митрополит Рижский и всея Латвии Александр оказался агентом спецслужбы

Фото документов митрополита Рижского и всея Латвии Александра обнародовал в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Митрополит, то есть Александр Иванович Кудряшов, был завербован в 1982 году сотрудником КГБ Александром Ищенко, который присвоил агенту псевдоним "Читатель".

Кроме того, выложены данные агента КГБ "Анатолия" - сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктора теологии, протоиерея Миролюбова. Он завербован в 1981 году.

"В 1996 году Александр Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность № 98, в которой уполномочил управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, которые находятся по адресу: Рига, ул. Пилс, 14 и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви", - говорится в сообщении.

В то же время, в РПЦ отказались комментировать данные о службе митрополита Рижского в КГБ.

"Мы это не комментируем", - заявил радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.

Предстоятель латвийской православной церкви, митрополит Рижский и вся Латвии Александр (Кудряшов) - агент КГБ. Был завербован в 1982 году сразу после получения сана священника.



Уверен, нас ждет еще много открытий в связи с публикацией властями Латвии данных из архивов КГБ. pic.twitter.com/ZOYxvjxKNC - Рустем Адагамов (@adagamov) December 21, 2018 И понеслось ... Сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктор теологии, протоиерей Миролюбов - агент КГБ «Анатолий». Завербован в 1981 г. pic.twitter.com/VfynSH8zMm - Рустем Адагамов (@adagamov) December 21, 2018