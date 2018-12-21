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Латвия открыла архивы КГБ: митрополит Московского патриархата оказался агентом "Читателем"

Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР и обнаружил, что митрополит Рижский и всея Латвии Александр оказался агентом спецслужбы

Фото документов митрополита Рижского и всея Латвии Александра обнародовал в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Митрополит, то есть Александр Иванович Кудряшов, был завербован в 1982 году сотрудником КГБ Александром Ищенко, который присвоил агенту псевдоним "Читатель".

Кроме того, выложены данные агента КГБ "Анатолия" - сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктора теологии, протоиерея Миролюбова. Он завербован в 1981 году.

"В 1996 году Александр Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность № 98, в которой уполномочил управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, которые находятся по адресу: Рига, ул. Пилс, 14 и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви", - говорится в сообщении.

В то же время, в РПЦ отказались комментировать данные о службе митрополита Рижского в КГБ.

"Мы это не комментируем", - заявил радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.

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