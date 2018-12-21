Латвия открыла архивы КГБ: митрополит Московского патриархата оказался агентом "Читателем"
Фото документов митрополита Рижского и всея Латвии Александра обнародовал в Twitter блогер Рустем Адагамов.
Митрополит, то есть Александр Иванович Кудряшов, был завербован в 1982 году сотрудником КГБ Александром Ищенко, который присвоил агенту псевдоним "Читатель".
Кроме того, выложены данные агента КГБ "Анатолия" - сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктора теологии, протоиерея Миролюбова. Он завербован в 1981 году.
"В 1996 году Александр Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность № 98, в которой уполномочил управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, которые находятся по адресу: Рига, ул. Пилс, 14 и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви", - говорится в сообщении.
В то же время, в РПЦ отказались комментировать данные о службе митрополита Рижского в КГБ.
"Мы это не комментируем", - заявил радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.
Предстоятель латвийской православной церкви, митрополит Рижский и вся Латвии Александр (Кудряшов) - агент КГБ. Был завербован в 1982 году сразу после получения сана священника.- Рустем Адагамов (@adagamov) December 21, 2018
Уверен, нас ждет еще много открытий в связи с публикацией властями Латвии данных из архивов КГБ. pic.twitter.com/ZOYxvjxKNC
И понеслось ... Сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктор теологии, протоиерей Миролюбов - агент КГБ «Анатолий». Завербован в 1981 г. pic.twitter.com/VfynSH8zMm- Рустем Адагамов (@adagamov) December 21, 2018
- Напомним, 20 декабря Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ в Латвийской ССР.
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