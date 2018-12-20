Латвия открыла доступ к архиву агентов КГБ

20 декабря, 2018, 21:20

В четверг, 20 декабря, Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ в Латвийской ССР

В частности, на сайте архива kgb.arhivi.lv изложенные отсканированные документы, в том числе 10 612 карточек на агентов, людей, которые планировали выехать за пределы СССР, и потенциальных кандидатов для вербовки.

На сайте архива также можно ознакомиться с картотекой статистического учета агентуры КГБ (4141 карта) и картотекой "внештатных оперативных работников КГБ". Последние на общественных началах оказывали "помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных учреждениях Минобороны".

Delf и отмечает, что споры вокруг публикации архивных документов КГБ в Латвии продолжались десятилетия. По имеющимся данным, часть архива, которая имеет особую ценность, могли вывезти в Москву после развала СССР.