Крымский "суд" отклонил 9 апелляций от украинских пленных моряков
Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.
Суд лишь сократил на 1 день их срок пребывания под стражей.
"Суд первой инстанции арестовал всех военнослужащих до 25 января 2019 года, а Верховный суд Крыма только исправил техническую ошибку, сократив время под стражей на один день. В остальном, решение о мере пресечения оставили в силе", - отметил Наумлюк.
Журналист добавил, что морякам инкриминируют незаконное пересечение Российской государственной границы. За это морякам грозит до 6 лет лишения свободы.
К тому же Наумлюк сообщил, когда рассматривались апелляции:
19 декабря:
- Владимир Варимез (судья Алла Овчинникова)
- Андрей Опрыско (Алла Овчинникова)
- Сергей Цибизов (Андрей Палий)
- Юрий Будз (Андрей Палий)
20 декабря:
- Михаил Власюк (Галина Редько)
- Богдан Головаш (Сергей Рубанов)
- Сергей Попов (Галина Редько)
21 декабря:
- Виктор Беспальченко (Андрей Палий)
- Роман Мокряк (Сергей Рубанов)
Ранее сообщалось, что уже 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины. Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Появился полный список 24 пленных украинских моряков. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Главы МИД стран "Вышеградской четверки" - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии - поддержали Украину при обсуждении нападения России в районе Керченского пролива. 97 европарламентариев призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини и правительства ЕС к санкциям против РФ .
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Блокирование Россией Керченского пролива привело к кораблекрушениям. Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-