Крымский "суд" отклонил 9 апелляций от украинских пленных моряков

21 декабря, 2018, 22:33

"Суд" в Севастополе отклонил 9 апелляционных жалоб от украинских пленных моряков

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

Суд лишь сократил на 1 день их срок пребывания под стражей.

"Суд первой инстанции арестовал всех военнослужащих до 25 января 2019 года, а Верховный суд Крыма только исправил техническую ошибку, сократив время под стражей на один день. В остальном, решение о мере пресечения оставили в силе", - отметил Наумлюк.

Журналист добавил, что морякам инкриминируют незаконное пересечение Российской государственной границы. За это морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

К тому же Наумлюк сообщил, когда рассматривались апелляции:

19 декабря:

Владимир Варимез (судья Алла Овчинникова) Андрей Опрыско (Алла Овчинникова) Сергей Цибизов (Андрей Палий) Юрий Будз (Андрей Палий)

20 декабря:

Михаил Власюк (Галина Редько) Богдан Головаш (Сергей Рубанов) Сергей Попов (Галина Редько)

21 декабря:

Виктор Беспальченко (Андрей Палий) Роман Мокряк (Сергей Рубанов)

Ранее сообщалось, что уже 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные.