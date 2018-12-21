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Крымский "суд" отклонил 9 апелляций от украинских пленных моряков

"Суд" в Севастополе отклонил 9 апелляционных жалоб от украинских пленных моряков

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк в Facebook.

Суд лишь сократил на 1 день их срок пребывания под стражей.

"Суд первой инстанции арестовал всех военнослужащих до 25 января 2019 года, а Верховный суд Крыма только исправил техническую ошибку, сократив время под стражей на один день. В остальном, решение о мере пресечения оставили в силе", - отметил Наумлюк.

Журналист добавил, что морякам инкриминируют незаконное пересечение Российской государственной границы. За это морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

К тому же Наумлюк сообщил, когда рассматривались апелляции:

19 декабря:

  1. Владимир Варимез (судья Алла Овчинникова)
  2. Андрей Опрыско (Алла Овчинникова)
  3. Сергей Цибизов (Андрей Палий)
  4. Юрий Будз (Андрей Палий)

20 декабря:

  1. Михаил Власюк (Галина Редько)
  2. Богдан Головаш (Сергей Рубанов)
  3. Сергей Попов (Галина Редько)

21 декабря:

  1. Виктор Беспальченко (Андрей Палий)
  2. Роман Мокряк (Сергей Рубанов)

Ранее сообщалось, что уже 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные.

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