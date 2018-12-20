В Интерполе предупредили об угрозе появления "Исламского государства 2.0"
Об этом заявил генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток, сообщает DW .
Подобную ситуацию можно назвать "Исламским государством" версии 2.0", добавил он.
Приспешники террористов отбывают относительно небольшие тюремные сроки, поскольку обвинительные приговоры были вынесены без привязки к конкретным нападениям, подчеркнул генсек Интерпола.
По его словам, поколение бывших сторонников терроризма "через несколько лет выйдет на свободу". Если бы джихадистская группировка была побеждена в географическом плане, ее сторонники попытались бы перебраться в другие регионы мира - например, в Юго-Восточную Азию или Африку, считает Шток.
Тюрьмы, как и раньше, играют значительную роль в формировании радикальных идеологий, подчеркнул эксперт. Генсек Интерпола привел в качестве примера декабрьское вооруженное нападение на рождественский рынок в Страсбурге.
- Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба на Рождественской ярмарке. В результате погибли три человека, а террористу удалось бежать.
- Один из погибших - турист из Таиланда. Еще 12 человек получили ранения, шесть из них находятся в критическом состоянии.
- Позже появился фоторобот страсбургского стрелка и стало известно, что 29-летнего террориста ранее судили 27 раз.
- 13 декабря полиция заявила, что нейтрализовала мужчину, который открыл стрельбу.
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