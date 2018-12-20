В Интерполе предупредили об угрозе появления "Исламского государства 2.0"

20 декабря, 2018, 16:22

Многим странам в мире может грозить вторая волна исламского терроризма

Об этом заявил генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток, сообщает DW .

Подобную ситуацию можно назвать "Исламским государством" версии 2.0", добавил он.

Приспешники террористов отбывают относительно небольшие тюремные сроки, поскольку обвинительные приговоры были вынесены без привязки к конкретным нападениям, подчеркнул генсек Интерпола.

По его словам, поколение бывших сторонников терроризма "через несколько лет выйдет на свободу". Если бы джихадистская группировка была побеждена в географическом плане, ее сторонники попытались бы перебраться в другие регионы мира - например, в Юго-Восточную Азию или Африку, считает Шток.

Тюрьмы, как и раньше, играют значительную роль в формировании радикальных идеологий, подчеркнул эксперт. Генсек Интерпола привел в качестве примера декабрьское вооруженное нападение на рождественский рынок в Страсбурге.