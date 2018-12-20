Укрзализныця до конца года обновит 100 вагонов, - Кравцов

20 декабря, 2018, 10:15

Укрзализныця в этом году обновит 100 пассажирских вагонов. Это рекордное количество за последние 8 лет

Об этом на своей странице в Facebook рассказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Максимальное качество пассажирских перевозок остается для Укрзализныци приоритетным направлением работы. В этом году имеем рекордные показатели: за последние 8 лет отремонтировали наибольшее количество пассажирских вагонов", - пишет Кравцов.

Для того чтобы провести такую масштабную модернизацию подвижного состава, в Укрзализныце заявляют об увеличении инвестиций, совершенствовании системы закупок комплектующих и запчастей.

"И главное, пошли путем наибольшего эффективного экономического метода - капитально-восстановительных ремонтов. Стоимость модернизации, по сравнению с изготовлением новых, в два с половиной раза меньше", - объясняет глава акционерного общества.

По информации Укрзализныци, за 11 месяцев обновлено уже 86 вагонов. Еще более 14 единиц пройдут капитально-восстановительный ремонт до конца декабря.

"Всего в 2018 году на маршруты выйдет более 100 обновленных вагонов. И это показательные цифры", - добавляет Кравцов.