Укрзализныця до конца года обновит 100 вагонов, - Кравцов
Об этом на своей странице в Facebook рассказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Максимальное качество пассажирских перевозок остается для Укрзализныци приоритетным направлением работы. В этом году имеем рекордные показатели: за последние 8 лет отремонтировали наибольшее количество пассажирских вагонов", - пишет Кравцов.
Для того чтобы провести такую масштабную модернизацию подвижного состава, в Укрзализныце заявляют об увеличении инвестиций, совершенствовании системы закупок комплектующих и запчастей.
"И главное, пошли путем наибольшего эффективного экономического метода - капитально-восстановительных ремонтов. Стоимость модернизации, по сравнению с изготовлением новых, в два с половиной раза меньше", - объясняет глава акционерного общества.
По информации Укрзализныци, за 11 месяцев обновлено уже 86 вагонов. Еще более 14 единиц пройдут капитально-восстановительный ремонт до конца декабря.
"Всего в 2018 году на маршруты выйдет более 100 обновленных вагонов. И это показательные цифры", - добавляет Кравцов.
- Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на 23 дополнительных поезда на более 180 рейсов в наиболее популярных направлениях .
- В 2019 году "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки на 24% .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-