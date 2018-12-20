Украинцам упростили возможность перепланировки жилья

20 декабря, 2018, 08:24

18 декабря 2018 Кабинет министров Украины утвердил обновленный Перечень строительных работ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Утвержденный Кабмином перечень строительных работ не требует документов, дающих право на их выполнение и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

"Если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСК, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", - говорится в сообщении.

Это значительно упростило возможность устраивать, например, пандусы и другие средства доступности или заменять блоки балконов, окон, дверей.

В перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания или сооружения и помещений в них. То есть выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования.

Эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов. К примеру, можно делать перепланировку или переоснащение торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов.