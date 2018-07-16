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В Украине разрешат остекление балконов

Начиная с 1 октября 2018 года, при проектировании новых домов будет разрешено остекление балконов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития Украины.

Отмечается, что остеклить балконы и лоджии разрешается в соответствии с новыми государственно-строительным нормам (ГСН). Остекление балконов разрешено выше третьего этажа, если это было запланировано в проекте строительства.

"Соответствующая норма содержится в изменениях к ГСН.2.2-15-2005 "Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения", которые вступают в силу с 1 октября 2018 года", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Минрегионе такое нововведение объяснили тем, что на сегодня такого разрешения при проектировании зданий нет и жители украинских городов стеклят балконы самостоятельно, что портит внешний вид домов. Часто при этом может быть нарушена техника безопасности.

Согласно новым ГСН, с октября будет разрешено стеклить лоджии и балконы с шириной не менее 1,2 м при условии, что площадь остекления будет не менее 50% от площади наружных стен балконов. При этом окна должны быть обустроены суммарной шириной не менее 1,2 м и должны открываться в сторону балкона.

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