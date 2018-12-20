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Украинца признали лучшим футбольным тренером 2018 года в Латвии


фото: twitter.com/RigaFC
Украинец Виктор Скрипник стал лучшим футбольным тренером 2018 года в Латвии

Об этом сообщает Kicker .

Федерация футбола Латвии признала главного тренера "Риги" Виктора Скрипника лучшим тренером чемпионата в 2018 году.

Украинец возглавил "Ригу" летом этого года. За 28 матчей чемпионата Латвии команда украинского тренера набрала 68 очков, завоевала золотые награды и получила Кубок Латвии.

Виктор Скрипник с 1996 до 2004 года играл за "Вердер" и дважды становился чемпионом Германии. После завершения карьеры остался в Бремене и работал в молодежной академии клуба. В 2013 году защитник сборной Украины возглавил дубль немецкой команды. А уже осенью следующего года Скрипника назначили главным тренером "Вердера". В сезоне 2014/15 Виктор Скрипник был признан лучшим тренером Бундеслиги.

Украинского специалиста уволили с поста главного тренера в сентябре 2016 года, он остался в "Вердере" и работал аналитиком.

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