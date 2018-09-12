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Украинца признали лучшим тренером в Латвии


фото: facebook
Украинец Виктор Скрипник стал лучшим футбольным тренером августа в Латвии

Об этом сообщает Virslīgas в twitter.

48-летний украинский специалист 5 июля возглавил ФК "Рига", с того времени его команда не потеряла ни одного очка в чемпионате Латвии.

По итогам августа украинец признан лучшим тренером месяца. В августе "Рига" провела 5 матчей, одержала во всех играх победы с общей разницей мячей 10:1.

Команда Скрипника возглавляет турнирную таблицу чемпионата Латвии.

Виктор Скрипник с 1996 до 2004 года играл за "Вердер" и дважды становился чемпионом Германии. После завершения карьеры остался в Бремене и работал в молодежной академии клуба. В 2013 году защитник сборной Украины возглавил дубль немецкой команды. А уже осенью следующего года Скрипника назначили главным тренером "Вердера". В сезоне 2014/15 Виктор Скрипник был признан лучшим тренером Бундеслиги.

Украинского специалиста уволили с поста главного тренера в сентябре 2016 года, он остался в "Вердере" и работал аналитиком.

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