Украинца признали лучшим тренером в Латвии
Об этом сообщает Virslīgas в twitter.
48-летний украинский специалист 5 июля возглавил ФК "Рига", с того времени его команда не потеряла ни одного очка в чемпионате Латвии.
По итогам августа украинец признан лучшим тренером месяца. В августе "Рига" провела 5 матчей, одержала во всех играх победы с общей разницей мячей 10:1.
Команда Скрипника возглавляет турнирную таблицу чемпионата Латвии.
Виктор Скрипник с 1996 до 2004 года играл за "Вердер" и дважды становился чемпионом Германии. После завершения карьеры остался в Бремене и работал в молодежной академии клуба. В 2013 году защитник сборной Украины возглавил дубль немецкой команды. А уже осенью следующего года Скрипника назначили главным тренером "Вердера". В сезоне 2014/15 Виктор Скрипник был признан лучшим тренером Бундеслиги.
SynotTip Virslīgas labākie augustā: treneris Viktors Skripņiks un spēlētājs Roberts Ozols https://t.co/r010uNGeTt #Virsliga2018 #Futbols @RigaFC_Official @Riga_BarberShop @kajbumba pic.twitter.com/kc32DQjjM0— SynotTip Virslīga (@FutbolaVirsliga) 11 сентября 2018
Украинского специалиста уволили с поста главного тренера в сентябре 2016 года, он остался в "Вердере" и работал аналитиком.
- Бывший тренер немецкого "Вердера" Виктор Скрипник возглавил ФК "Рига" в начале июля.
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