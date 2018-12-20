Суд ЕС снял санкции с Азарова
Соответствующее решение обнародовал Европейский суд.
"Решение Совета ЕС от 5 мая 2015 года, о внесении изменений в решение от 2014 года по ограничительных мер в отношении некоторых лиц, организаций и органов, что было связано с ситуацией в Украине, аннулируются, в том пункте касается господина Николая Яновича Азарова", - говорится в решении суда.
Кроме того, Европейский суд обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру его австрийским адвокатам, возглавляемым Александером Эггером и Габриэлем Лански, как в ходе начального судебного разбирательства, так и в процессе апелляции.
Следует "возместить расходы как на рассмотрение в первой инстанции, так и нынешнюю апелляцию", - говорится в решении суда.
- Напомним, в июле 2017 г. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
- В января 2018 года Генпрокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск экс-премьера Николая Азарова по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившем государству ущерб в размере 2, 2 млрд грн.
- Следственный судья Печерского райсуда Киева дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-премьер-министра Николая Азарова.
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