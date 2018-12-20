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Суд ЕС снял санкции с Азарова

Европейский суд от 19 декабря отменил решение о наложении санкций на экс-премьер-министра беглого Николая Азарова

Соответствующее решение обнародовал Европейский суд.

"Решение Совета ЕС от 5 мая 2015 года, о внесении изменений в решение от 2014 года по ограничительных мер в отношении некоторых лиц, организаций и органов, что было связано с ситуацией в Украине, аннулируются, в том пункте касается господина Николая Яновича Азарова", - говорится в решении суда.

Кроме того, Европейский суд обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру его австрийским адвокатам, возглавляемым Александером Эггером и Габриэлем Лански, как в ходе начального судебного разбирательства, так и в процессе апелляции.

Следует "возместить расходы как на рассмотрение в первой инстанции, так и нынешнюю апелляцию", - говорится в решении суда.

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