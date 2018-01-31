Азарову и Арбузову объявили подозрение и начали розыск, - ГПУ
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.
Он отметил, что Азарову объявили о подозрении по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах. Эти действия причинили Украине убытки 2,2 млрд. грн.
Тем временем Арбузова подозревают в соучастии в завладении 3,2 млрд грн "Черноморнефтегаза" при покупке двух самоподьемных установок В312 и В319.
"Задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролова, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", - подчеркнул Луценко.
Отметим, Наталья Игнатченко - глава наблюдательного совета "Вернум банка", основанного в 2009 году. Игнатченко является его единственным владельцем через ООО "Люкс-Инфо".
- Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года Вернум Банк занимал 74-е место (360,122 млн грн) среди 90 банков, действовавших в стране.
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