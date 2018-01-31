Азарову и Арбузову объявили подозрение и начали розыск, - ГПУ

31 января, 2018, 14:58

Бывшему премьер-министру Николаю Азарову и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову объявили подозрение

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что Азарову объявили о подозрении по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах. Эти действия причинили Украине убытки 2,2 млрд. грн.

Тем временем Арбузова подозревают в соучастии в завладении 3,2 млрд грн "Черноморнефтегаза" при покупке двух самоподьемных установок В312 и В319.

"Задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролова, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", - подчеркнул Луценко.

Отметим, Наталья Игнатченко - глава наблюдательного совета "Вернум банка", основанного в 2009 году. Игнатченко является его единственным владельцем через ООО "Люкс-Инфо".