СБУ установила российских наемников, которые воевали на Востоке Украины и в ЦАР

20 декабря, 2018, 17:58

СБУ установила причастность российских наемников подразделения "Вагнера" к террористическим действиям на Востоке Украины и в Центральноафриканской республике

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что частная военная компания "Вагнера", которая в основном состоит из наемников, участвовала в тайном вывозе драгоценных камней (алмазов) с Центральноафриканской республики и в террористических действиях на Донбассе.

"Тайная деятельность "Вагнера" в ЦАР должна стать объектом международного расследования. Российские власти никак не заинтересованы в установлении правды, ведь речь идет о "частной армии Путина", на чьих руках тысячи жизней мирных граждан в Украине и Сирии. Нам всем наконец надо понять, что молчание мирового сообщества убивает", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

Следует отметить, что уже идентифицировано 10 наемников, которые находились в ЦАР в день убийства российских журналистов, которые проводили расследование незаконной деятельности российских наемников в этой стране.

Большинство из этих наемников принимали участие в террористической деятельности на востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами РФ:

Заличев А.Б., 04.11.1984, г. Санкт-Петербург, личный номер М-0197; Грузденок Р.В., 27.12.1976, г. Санкт-Петербург, М-3207; Юдов С.М., 28.11.1968, г. Санкт-Петербург, М-5662; Фарафонов А.Е., 25.10.1975, г. Санкт-Петербург, М-5654; Киракосян А.А., 14.05.1976, г. Санкт-Петербург, М-0613; Сотов А.А., 02.06.1976, г. Санкт-Петербург, М-5661; Бубнов А., 08.12.1971, г. Санкт-Петербург, М-5655 Вильдяев В.В., 15.08.1977, г. Улан-Удэ, М-1000; Минибаев И.Р., 07.08.1988, Белгородская область, М-1005; Завадский С.Ю., 08.11.1975, республика Башкортостан, М-1313.

Правоохранители также распространили информацию о членах ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, но погибли в Сирии:

Светкин Е.В., 20.03.1986, Самарская область, Ставропольский район, пос. Хрящевка, механик-водитель танка, личный номер М-0823;

Кононов А.Н., 20.08.1985, Архангельская область, Котласский район, пос. Фетовська, командир танка, личный номер М-0822;

Карабитский К.А., 26.05.1986, г. Новосибирск, гранатометчик расчета АГС-17, личный номер М-0171, погиб 21.01.2017;

Васильев Д.М., 07.10.1969, г. Пермь, выпускник Московского пограничного института ФСБ РФ, сторонник "российской национал-социалистической партии", погиб 08.09.2017;

Павлюк А.В., Иркутская область, г. Ангарск, разведчик-связист, личный номер М-2062, погиб 21.12.2017.

Отметим, что в июле 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты - Джемаль, Радченко и Расторгуев, которые проводили расследование незаконной деятельности российских наемников в ЦАР. При этом российские власти сразу опровергли факт присутствия террористов ЧВК "Вагнера".