Россияне отказали пленному украинскому моряку в предоставлении переводчика

20 декабря, 2018, 09:09

19 декабря во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты украинского моряка Владимира Варимеза контролируемый Россией "Верховный суд Крыма" отказался предоставить ему переводчика

Об этом сообщил адвокат украинца Владимира Варимеза Анри Цискаришвили в Facebook.

"К сожалению, суд оставил Владимира под стражей. При этом моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика, а доводы стороны защиты о том, что Владимир является военнопленным, проигнорированы", - написал он.

По его словам, встреча с Варимезом состоялась в кабинете для проведения видеоконференцсвязи в СИЗО Лефортово. Место встречи обусловлено тем, что суд оккупированного Крыма рассматривал апелляционную жалобу на постановление Киевского районного суда Симферополя об избрании военнопленному моряку пресечения в виде заключения под стражу. В частности, они дистанционно из Москвы участвовали в этом заседании.

Адвокат отметил, что решение суда моряка не сломило и Владимир держится хорошо, не проявляет ни страха, ни отчаяния. Впрочем, помещения и условия, в которых находился адвокат и Варимез, не позволяли провести полноценный частный разговор.

"Однако главное я ему передал, а именно: что он не один. В ближайшее время я еще раз посещу Владимира и обязательно сообщу все новости о его состоянии и самочувствии", - написал адвокат.

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