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Россияне отказали пленному украинскому моряку в предоставлении переводчика


фото: DUNAVMOST.com
19 декабря во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты украинского моряка Владимира Варимеза контролируемый Россией "Верховный суд Крыма" отказался предоставить ему переводчика

Об этом сообщил адвокат украинца Владимира Варимеза Анри Цискаришвили в Facebook.

"К сожалению, суд оставил Владимира под стражей. При этом моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика, а доводы стороны защиты о том, что Владимир является военнопленным, проигнорированы", - написал он.

По его словам, встреча с Варимезом состоялась в кабинете для проведения видеоконференцсвязи в СИЗО Лефортово. Место встречи обусловлено тем, что суд оккупированного Крыма рассматривал апелляционную жалобу на постановление Киевского районного суда Симферополя об избрании военнопленному моряку пресечения в виде заключения под стражу. В частности, они дистанционно из Москвы участвовали в этом заседании.

Адвокат отметил, что решение суда моряка не сломило и Владимир держится хорошо, не проявляет ни страха, ни отчаяния. Впрочем, помещения и условия, в которых находился адвокат и Варимез, не позволяли провести полноценный частный разговор.

"Однако главное я ему передал, а именно: что он не один. В ближайшее время я еще раз посещу Владимира и обязательно сообщу все новости о его состоянии и самочувствии", - написал адвокат.

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