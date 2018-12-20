Россияне отказали пленному украинскому моряку в предоставлении переводчика
Об этом сообщил адвокат украинца Владимира Варимеза Анри Цискаришвили в Facebook.
"К сожалению, суд оставил Владимира под стражей. При этом моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика, а доводы стороны защиты о том, что Владимир является военнопленным, проигнорированы", - написал он.
По его словам, встреча с Варимезом состоялась в кабинете для проведения видеоконференцсвязи в СИЗО Лефортово. Место встречи обусловлено тем, что суд оккупированного Крыма рассматривал апелляционную жалобу на постановление Киевского районного суда Симферополя об избрании военнопленному моряку пресечения в виде заключения под стражу. В частности, они дистанционно из Москвы участвовали в этом заседании.
Адвокат отметил, что решение суда моряка не сломило и Владимир держится хорошо, не проявляет ни страха, ни отчаяния. Впрочем, помещения и условия, в которых находился адвокат и Варимез, не позволяли провести полноценный частный разговор.
"Однако главное я ему передал, а именно: что он не один. В ближайшее время я еще раз посещу Владимира и обязательно сообщу все новости о его состоянии и самочувствии", - написал адвокат.
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- Варимез Владимир Константинович - радиотелеграфист рейдового буксира "Яну-Капу".
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах".
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков до 25 января 2019 года.
- 28 ноября украинский военнопленный моряк Олег Мельничук в "суде" воспользовался правом на переводчика, так как не понимает русского языка.
- "Уполномоченная по правам человека в Крыму" Людмила Лубина рассказала об условиях, в которых находятся задержанные и арестованные украинские моряки.
- СБУ сообщила, что украинские моряки в Керченском проливе потерпели 6 видов нападения.
- Сообщалось, что трое раненых моряков перевели из больницы в СИЗО "Матросская тишина". Затем появилась информация, что 21 украинского моряка перевезли в Москву в "Лефортово".
- 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные.
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