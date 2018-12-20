Рада поддержала в первом чтении закон о "зеленой" энергетике

20 декабря, 2018, 18:36

Парламент поддержал в первом чтении проект закона №8449-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"За" проголосовали 227 депутатов.

Согласно пояснительной записке, проект Закона разработан с целью создания конкурентных основ для оказания поддержки проектам строительства объектов возобновляемой энергетики и достижения баланса интересов общества и потребителей электрической энергии и других участников рынка, обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики и уменьшения нагрузки на цену электроэнергии.

"Предложенный законопроект позволит создать законодательную основу для внедрения конкурентных принципов для поддержки объектов возобновляемой энергетики и достижения баланса интересов общества и потребителей электрической энергии и других участников рынка, обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики и уменьшение ценовой нагрузки на цену электроэнергии", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас в Украине - бум на солнечную энергетику. За два года количество солнечных электроустановок в частных домах украинцев увеличилось в 15 раз .

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