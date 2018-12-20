Рада поддержала в первом чтении закон о "зеленой" энергетике
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"За" проголосовали 227 депутатов.
Согласно пояснительной записке, проект Закона разработан с целью создания конкурентных основ для оказания поддержки проектам строительства объектов возобновляемой энергетики и достижения баланса интересов общества и потребителей электрической энергии и других участников рынка, обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики и уменьшения нагрузки на цену электроэнергии.
"Предложенный законопроект позволит создать законодательную основу для внедрения конкурентных принципов для поддержки объектов возобновляемой энергетики и достижения баланса интересов общества и потребителей электрической энергии и других участников рынка, обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики и уменьшение ценовой нагрузки на цену электроэнергии", - говорится в пояснительной записке.
Сейчас в Украине - бум на солнечную энергетику. За два года количество солнечных электроустановок в частных домах украинцев увеличилось в 15 раз .
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