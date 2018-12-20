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Парубий подписал закон о переименовании УПЦ (МП)


фото: rada.gov.ua
Законопроект №5309 относительно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории государства-агрессора, подписан главой ВР и будет передан на подпись президенту

Об этом глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил в начале вечернего заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Хочу вам сообщить, что я подписал проект закона 5309 и безотлагательно отправлю его президенту на подпись. Этим закреплено историческое решение украинского парламента. Закон №5309 подписан", - сказал Парубий.

20 декабря Верховная Рада приняла законопроект №5309 относительно названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится на территории государства-агрессора.

 

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