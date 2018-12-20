Немецкого журналиста, который придумывал истории для статей, лишили наград

20 декабря, 2018, 18:13

Журналиста немецкого издания Spiegel Клааса Релотиуса, который придумывал истории для собственных статей, лишили журналистских наград

Об этом сообщает немецкая ассоциация Reporter Forum .

Как отмечается, Клаас Релотиус связался с ассоциацией через СМС, извинился и вернул свои четыре награды Reporterpreise.

Американский телеканал CNN отозвал две награды Журналист года по версии CNN, которые он получил за работу для швейцарского журнала Reportagen, говорится в материале Reuters .

Напомним, что впервые журналиста Клааса Релотиуса заподозрили после обнародованного в ноябре текста. У коллеги, который работал над материалом вместе с указанным редактором, возникли подозрения, и он поделился ими с сотрудниками.

Впоследствии Релотиус признался, что в некоторых случаях придумывал истории, а также героев и искажал факты. Он рассказал о минимум 14 недостоверных статьях, которые были опубликованы в Spiegel.

Среди сомнительных историй журналиста некоторые были номинированы и даже выигрывали журналистские премии. Например, о двух иракских детях, которые были похищены и перевоспитаны террористическим "исламским государством", а также о заключенных Гуантанамо.