Немецкого журналиста, который придумывал истории для статей, лишили наград
Об этом сообщает немецкая ассоциация Reporter Forum .
Как отмечается, Клаас Релотиус связался с ассоциацией через СМС, извинился и вернул свои четыре награды Reporterpreise.
Американский телеканал CNN отозвал две награды Журналист года по версии CNN, которые он получил за работу для швейцарского журнала Reportagen, говорится в материале Reuters .
Напомним, что впервые журналиста Клааса Релотиуса заподозрили после обнародованного в ноябре текста. У коллеги, который работал над материалом вместе с указанным редактором, возникли подозрения, и он поделился ими с сотрудниками.
Впоследствии Релотиус признался, что в некоторых случаях придумывал истории, а также героев и искажал факты. Он рассказал о минимум 14 недостоверных статьях, которые были опубликованы в Spiegel.
Среди сомнительных историй журналиста некоторые были номинированы и даже выигрывали журналистские премии. Например, о двух иракских детях, которые были похищены и перевоспитаны террористическим "исламским государством", а также о заключенных Гуантанамо.
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