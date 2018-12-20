Издание Spiegel уволило журналиста, который придумывал истории и героев своих материалов
Об этом сообщается на интернет-странице издания.
Впервые журналиста Клааса Релотиуса заподозрили после обнародованного в ноябре текста. У коллеги, который работал над материалом вместе с указанным редактором, возникли подозрения, и он поделился поделился ими с сотрудниками.
Впоследствии Релотиус признался, что в нескольких случаях придумывал истории, а также героев и искажал факты. Он рассказал о минимум 14 недостоверных статьях, которые были опубликованы в Spiegel.
16 декабря, в воскресенье, журналист освободил свое место в редакции, а на следующий день разорвал контракт с изданием.
Среди сомнительных историй журналиста некоторые были номинированы и даже выигрывали журналистские премии. Например, о двух иракских детях, которые были похищены и перевоспитаны террористическим "Исламским государством", а также о заключенных Гуантанамо.
Сначала Релотиус писал для Spiegel как внештатный сотрудник, а последние полтора года имел постоянный контракт в должности редактора.
С 2011 года в печатной версии еженедельника и на сайте Spiegel Online вышло около 60 его текстов.
До работы в Der Spiegel журналист работал также на другие ведущие СМИ, в частности в Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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