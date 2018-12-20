 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Издание Spiegel уволило журналиста, который придумывал истории и героев своих материалов


фото: dw.com
Немецкий еженедельник Der Spiegel уволил одного из своих сотрудников, Клааса Релотиуса, который придумывал истории, а также героев своих материалов

Об этом сообщается на интернет-странице издания.

Впервые журналиста Клааса Релотиуса заподозрили после обнародованного в ноябре текста. У коллеги, который работал над материалом вместе с указанным редактором, возникли подозрения, и он поделился поделился ими с сотрудниками.

Впоследствии Релотиус признался, что в нескольких случаях придумывал истории, а также героев и искажал факты. Он рассказал о минимум 14 недостоверных статьях, которые были опубликованы в Spiegel.

16 декабря, в воскресенье, журналист освободил свое место в редакции, а на следующий день разорвал контракт с изданием.

Среди сомнительных историй журналиста некоторые были номинированы и даже выигрывали журналистские премии. Например, о двух иракских детях, которые были похищены и перевоспитаны террористическим "Исламским государством", а также о заключенных Гуантанамо.

Сначала Релотиус писал для Spiegel как внештатный сотрудник, а последние полтора года имел постоянный контракт в должности редактора.

С 2011 года в печатной версии еженедельника и на сайте Spiegel Online вышло около 60 его текстов.

До работы в Der Spiegel журналист работал также на другие ведущие СМИ, в частности в Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать