Издание Spiegel уволило журналиста, который придумывал истории и героев своих материалов

20 декабря, 2018, 09:52

Немецкий еженедельник Der Spiegel уволил одного из своих сотрудников, Клааса Релотиуса, который придумывал истории, а также героев своих материалов

Об этом сообщается на интернет-странице издания.

Впервые журналиста Клааса Релотиуса заподозрили после обнародованного в ноябре текста. У коллеги, который работал над материалом вместе с указанным редактором, возникли подозрения, и он поделился поделился ими с сотрудниками.

Впоследствии Релотиус признался, что в нескольких случаях придумывал истории, а также героев и искажал факты. Он рассказал о минимум 14 недостоверных статьях, которые были опубликованы в Spiegel.

16 декабря, в воскресенье, журналист освободил свое место в редакции, а на следующий день разорвал контракт с изданием.

Среди сомнительных историй журналиста некоторые были номинированы и даже выигрывали журналистские премии. Например, о двух иракских детях, которые были похищены и перевоспитаны террористическим "Исламским государством", а также о заключенных Гуантанамо.

Сначала Релотиус писал для Spiegel как внештатный сотрудник, а последние полтора года имел постоянный контракт в должности редактора.

С 2011 года в печатной версии еженедельника и на сайте Spiegel Online вышло около 60 его текстов.

До работы в Der Spiegel журналист работал также на другие ведущие СМИ, в частности в Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.