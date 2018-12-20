АМКУ оштрафовал Укрспирт на 33 млн

20 декабря, 2018, 18:21

Антимонопольный комитет оштрафовал госпредприятие "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Об этом сообщил на своей странице в Fаcebook председатель АМКУ Юрий Терентьев.

АМКУ выяснил, что Укрспирт устанавливал для покупателей разные цены на спирт этиловый ректификованный без объективно оправданных причин.

В частности, анализ показал, что цена, установленная Укрспиртом, не зависела от объемов закупки спирта при прочих равных условиях договоров. АМКУ пришел к выводу, что Укрспирт бессистемно и непрозрачно устанавливал условия предоставления скидки и безосновательно отменял отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей. Также госпредприятие снижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.

Согласно заключению Антимонопольного комитета, такие действия Укрспирта могут привести к ограничению конкуренции и наносят ущерб интересам покупателей, что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке (часть первая статьи 13 Закона Украины О защите экономической конкуренции).