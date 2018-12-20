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АМКУ оштрафовал Укрспирт на 33 млн

Антимонопольный комитет оштрафовал госпредприятие "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Об этом сообщил на своей странице в Fаcebook председатель АМКУ Юрий Терентьев.

АМКУ выяснил, что Укрспирт устанавливал для покупателей разные цены на спирт этиловый ректификованный без объективно оправданных причин.

В частности, анализ показал, что цена, установленная Укрспиртом, не зависела от объемов закупки спирта при прочих равных условиях договоров. АМКУ пришел к выводу, что Укрспирт бессистемно и непрозрачно устанавливал условия предоставления скидки и безосновательно отменял отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей. Также госпредприятие снижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.

Согласно заключению Антимонопольного комитета, такие действия Укрспирта могут привести к ограничению конкуренции и наносят ущерб интересам покупателей, что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке (часть первая статьи 13 Закона Украины О защите экономической конкуренции).

  • Напомним, 24 мая государственный исполнитель вынес постановление об аресте средств "Укрспирт", которым был наложен арест на все банковские счета предприятия.
  • В ответ Укрспирт подал в суд. Компания отмечала, что неправомерно начисленная сумма взыскания значительно превышает остаточную стоимость активов предприятия (135 млн грн).
  • В начале октября Верховный Суд отменил взыскание в пользу Государственной фискальной службы санкций со Укрспирта в размере 173 700 000 грн.
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