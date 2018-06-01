Счета "Укрспирта" арестовали

1 июня, 2018, 13:58

24 мая государственный исполнитель вынес постановление об аресте средств "Укрспирта", которым наложен арест на все банковские счета предприятия

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Чиновники государственных органов подали в Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы дубликат исполнительного письма с целью взыскания штрафных санкций с ГП "Укрспирт", несмотря на несогласованность налогового обязательства по решению о применении финансовых санкций на общую сумму 186 956 000 грн.

"ГП" Укрспирт" по состоянию на 31 мая 2018 не имеет задолженности по налогам, сборам, платежам. При отсутствии задолженности принимаются меры по взысканию с предприятия 186 700 000 грн", - уверяет пресс-служба.

"Укрспирт" отмечает, что в судебном порядке отменил решение, по которому наложено взыскание, но вопреки этому решению Высшего административного суда приказы о взыскании были приняты к исполнению.

"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 30 млн дол. в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.