Илон Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Как он выглядит

19 декабря, 2018, 09:57

Американский предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом для объезда пробок

Об этом Маск написал в Twitter.

Маск сообщил, что для быстрого проезда по тоннелю у машин будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые могут выдвигаться и убираться по необходимости. В демонстрации показан автомобиль марки Tesla.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi - Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.

"Tesla в тоннеле @boringcompany с колесным механизмом вытягивается и превращает машину в рельсовый поезд и обратно", - написал бизнесмен.

По словам изобретателя, в туннеле можно безопасно ездить на скорости более 150 миль / час. С такой скоростью это ощущается как телепортация в черте города.

Бчни колеса - неожиданное нововведение. До этого сообщалось, что машины будут передвигаться на автономных платформах.

Чтобы узнать больше о тоннеле Маска, каким должен быть глобальный проект и где такие строения планируют использовать в дальнейшем, читайте материал " Лишить человечество пробок: Маск открывает первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом ".

Как сообщает Los Angeles Times , первое путешествие через туннель длилась около 2 минут. Во время теста столкнулись с определенной проблем - две бетонные конструкции стены тоннеля были настолько равны, что казалось, будто едешь по грунтовой дороге. Однако Маск пообещал, что данный тоннель только прототип и в конце он будет гладкий, как стекло.

Строительство 1,14-мильной (около 2 км) туннеля продолжалось около 18 месяцев и стоило около 10000000 долларов (без затрат на исследования, разработку и оборудования).

Сейчас компания будет использовать туннель исключительно для исследований в поисках способа сделать движение под землей более быстрыми и дешевыми.