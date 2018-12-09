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Избавить человечество от пробок: Маск открывает первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Стоять часами в пробках и терять десятки минут, ожидая зеленого света никому не нравится. Но "Скучная компания" Илона Маска знает, как решить эту проблему - это, пожалуй, не так трудно, как метро на Троещину

И здесь существует два варианта: тоннели и летающие машины. Но у первых есть ряд неоспоримых преимуществ - например, они не упадут вам на голову, не пострадают от погодных условий, не закроют великолепный вид неба от человеческих глаз и просто не будут грохотать на уши прохожим. И такая эпоха высокоскоростных тоннелей начнется 18 декабря 2018, когда Маск откроет первый тестовый тоннель под Лос-Анджелесом для пассажиров.

Что предлагает Маск?

Глобальный проект - это огромная сеть многоуровневых туннелей, которые будут способны расчистить дороги и освободить человечество от понятия пробок.

При этом разрастаться такая сеть может фактически без ограничений: для дополнительной дороги нужно просто добавить еще один уровень, что позволит облегчить даже наиболее безнадежный трафик.

В одном из интервью по поводу подземки, на которое Илон, к тому же, опоздал, он жаловался на пробки Лос-Анджелесе - по его мнению, в данном плане это один из "худших городов мира".

"Причиной моего опоздания является то, что я стоял в автомобильной очереди на 405-м шоссе", - сказал тогда предприниматель.

На данной видеозаписи вы увидите концепт электрического автобуса, который, по замыслу Маска, сможет перевозить тоннелем пассажиров. Сейчас пешеходы и велосипедисты - приоритет компании, тогда как модули для перевозки автомобилей собираются добавлять позже. Скорость автобуса составит около 241 км/ч.

В перспективе, такие элеткробусы смогут автоматически осуществлять переходы между тоннелями, опускаться и подниматься из которых на поверхность для посадки и высадки пассажиров они будут с помощью специальных лифтов. В общем, таких мини-лифтов должно быть около тысячи по всему городу. Каждая платформа будет занимать не более одного парковочного места, поэтому остановки легко разместятся среди домов.

Как это работает?

Представьте обычный тоннель - пока небольшой, тестовый, длиной в 4 километра. Он берет начало под главным офисом компании SpaceX в Калифорнийском городе Хотторн и заканчивается в пригороде Лос-Анджелеса. Его стены бетонные, а на каждой стороне располагаются своеобразные "полки" - они предназначены для колес скользачей. Чуть ниже расположены рельсы.

По туннелям, расположенным на глубине до 50 метров, будут перемещаться электрические капсулы, которые смогут перевозить 8 - 16 пассажиров со скоростью 200-250 км/ч, а затем - специальные автономные платформы на электроприводе, чтобы перевозить машины (одну за раз). Капсулы с пассажирами будут спускаться в тоннель на платформе на лифте непосредственно с улицы.

Такую транспортную систему обещают сделать дешевой, а в начале функционирования тоннеля установят символическую стоимость в $1.

Это что, Hyperloop?

Нет, это просто Loop. "То, что мы делаем в Лос-Анджелесе - это не гиперлуп, а система модифицированных тоннелей, и здесь, в городе, ее будет достаточно. Гиперлупы смысл строить на большие расстояния - например, соединять Лос-Анджелес с Нью-Йорком и Сан-Франциско", - рассказывает Маск во время презентации проекта.

Эти системы похожи,но построение гиперлупа предусматривает передвижение скоростных поездов в вакуумных тоннелях, чтобы избежать трения с воздухом, тогда как на коротких городских расстояниях в этом нет технической необходимости. К тому же гиперлуп - куда более быстрая система - теоретически, скорость таких поездов будет достигать до 1200 км/ч.

В перспективе, новую сеть туннелей могут объединить с вакуумной системой сверхскоростных пассажирских поездов, но на реализацию проекта потребуется не менее шести миллиардов долларов.

Чем хуже метро?

Электрические платформы быстрее, чем поезда метрополитена, и являются автономными транспортными средствами. К тому же система с использованием основной "артерии" с боковыми туннелями для въезда / выезда обеспечит пассажирам прямой путь к конечному пункту назначения, без остановок.

Свалится на голову

Одной из главных угроз подземных туннелей Маска еще на этапе проектирования называли землетрясения. Но с точки зрения безопасности, тоннель движется равномерно с почвой, в отличие от поверхностных структур.

"Вопрос о землетрясениях был одним из важных, но люди не понимают - это как волны в океане. Когда вы в туннеле - это будто в подводной лодке, какие бы штормы ни бушевали над вами, здесь вы в безопасности", - отмечает Маск.

В качестве примера в Boring Company приводят землетрясения в США 1985-1994 годов: ни тоннели метро, ​​ни тоннели для прохода спасателей от сейсмической активности не пострадали.

Также компания уверяет об экологичности проекта. Несмотря на то что разрешение на строительство городская комиссия Лос-Анджелеса одобрила еще в марте, не обошлось и без судебных исков - некоторые инициативные группы считали это угрозой окружающей среде.

"Мы утверждаем, что нет никакого негативного влияния на окружающую среду - мы провели исследования. Оно на 1,5 тысячи страниц. Город дал нам разрешение без дополнительных экспертиз. Мы убеждены, что делаем правильные вещи", - говорит представитель "Скучной компании".

К тому же тоннели не будут мешать своим шумом на поверхности: когда они находятся ниже определенной глубины - примерно 28 футов (8,5 метров), их практически невозможно обнаружить, особенно в мягком грунте.

Излишки пустить на LEGO

Итак, если вас интересует вопрос, куда денется вся земля и все остальное после бурения тоннеля - она ​​пойдет на конструктор. Но вряд ли ваши дети смогут поиграть им - он исключительно для взрослых.

Компания Boring пока исследует технологии, перерабатывают землю в полезный кирпич, который будут использовать для строительства. Также такие кирпичи могут потенциально использоваться как часть туннельной подложки, которая обычно изготавливается из бетона - таким образом Маск получит почти безотходное производство.

Вот как это выглядит:

Ранее Маск писал в Twitter, что кубики LEGO в реальном масштабе станут новым продуктом "Скучной компании".

"Скоро выйдет новый продукт Boring Company. Это кирпичи, которые сцепляются, как в LEGO, но в реальном масштабе, и сделаны из туннельных камней. Они позволят вам создавать скульптуры и сооружения. Они подходят для сейсмических нагрузок Калифорнии - они сверхпрочные и пустые внутри, как крыло от самолета, но не такие тяжелые".

Что дальше?

Среди лета прошлого года Boring Company начала строительство первой ветки тоннеля под Лос-Анджелесом и сообщила о завершении работ 17 ноября 2018 г.

Карта вероятных тоннелей проекта под ЛА.

Следующим после запуска тестового тоннеля 10 декабря может стать проект необычного подземки между метро и стадионом Dodger Stadium в Лос-Анджелесе. Dugout Loop мог бы довезти болельщиков со стадиона к метро за 4 минуты. В любом случае, все зависит от финансирования проекта и разрешений власти города на строительство подземки.

Кроме того, "Скучная компания" получила право на строительство высокоскоростной транспортной системы между центром Чикаго и международным аэропорт О'Хара, где расстояние составляет около 30 километров. Капсулы Loop смогут добраться из одной точки в другую где-то за 12 минут, тогда как путешествие на метро забирает у пассажиров не менее 40.

Модули в туннелях смогут ходить с интервалом в 30 секунд, а предполагаемая компанией и властями города стоимость поездки будет дешевле такси.

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