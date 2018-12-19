В Одессу прибыл британский военный корабль. ФОТОФАКТ

19 декабря, 2018, 12:25

19 декабря, в 10:30 военный корабль Королевского флота Великобритании "Эко" HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

"Одесситы, встречайте! Ждем ваших фото", - написал он и добавил, что первый снимок уже послал военно-морской атташе посольства Великобритании в Украине Дэн Халлет.

Соответственно фото опубликовало и издание "Думская" .

По информации издания, корабль пробудет в Одессе несколько дней. После завершения визита состоятся маневры типа PASSEX с флагманом ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный".

Ранее британское министерство обороны заявляло, что корабль останется в Черном море "на длительный период", однако Конвенция о режиме проливов (Конвенция Монтре) ограничивает срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 круглосуточно.

Возможно, по истечении этого срока HMS Echo изменит его HMS Enterprise.

Главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование в качестве корабля управления морскими операциями, для противоминного применения (при этом возможно увеличение экипажа до 81 лица), поиска и идентификации подводных объектов.

Кроме того, корабль имеет повышенные условия комфорта для экипажа, который размещен в двухместных каютах (кроме командира и его помощника, которые живут в одноместных каютах).