В Одессу прибыл британский военный корабль. ФОТОФАКТ
Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.
"Одесситы, встречайте! Ждем ваших фото", - написал он и добавил, что первый снимок уже послал военно-морской атташе посольства Великобритании в Украине Дэн Халлет.
Соответственно фото опубликовало и издание "Думская" .
По информации издания, корабль пробудет в Одессе несколько дней. После завершения визита состоятся маневры типа PASSEX с флагманом ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный".
Ранее британское министерство обороны заявляло, что корабль останется в Черном море "на длительный период", однако Конвенция о режиме проливов (Конвенция Монтре) ограничивает срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 круглосуточно.
Возможно, по истечении этого срока HMS Echo изменит его HMS Enterprise.
Главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование в качестве корабля управления морскими операциями, для противоминного применения (при этом возможно увеличение экипажа до 81 лица), поиска и идентификации подводных объектов.
Кроме того, корабль имеет повышенные условия комфорта для экипажа, который размещен в двухместных каютах (кроме командира и его помощника, которые живут в одноместных каютах).
- Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря 17 декабря вошел корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.
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