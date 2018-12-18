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Британский военный корабль вошел в Черное море, - СМИ


фото: Royal Navy
В акваторию Черного моря 17 декабря 2018 г. поздно вечером вошел корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании

Об этом сообщает Bosphorus observer в Twitter.

Визит в Черное море проходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь 21 ноября 2018 г. во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака.

В ноябре этого года государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявлял, что для того чтобы продемонстрировать поддержку Великобритании, в Черном море в 2019 году будет размещен корабль HMS Echo (H87).

Впрочем, из-за обострения российской агрессии против украинских моряков и их захвата в нейтральных водах Черного моря, Великобритания выполнила свое обещание раньше. Так, HMS Echo (H87) стал первым кораблем НАТО, не имеющего выхода к Черному морю, который вошел в акваторию с начала Керченского кризиса.

Главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование в качестве корабля управления морскими операциями, для противоминного применения (при этом возможно увеличение экипажа до 81 человека), поиска и идентификации подводных объектов.

Кроме того, корабль имеет повышенные условия комфорта для экипажа, который размещен в двухместных каютах (кроме командира и его помощника, которые живут в одноместных каютах).

Для выполнения возложенных задач Enterprise оснащен самыми современными системами среди которых: сканеры бокового обзора, многолучевой и однолучевой эхолоты, оборудование для исследований проб воды на различных глубинах и почвы, магнометр, системы картографирования и исследования морского дна, и другие. Также есть один гидрографический катер, который может действовать в определенной автономии от корабля-носителя.

 

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