Нигерийские пираты захватили еще один корабль с украинцем на борту, - СМИ
29 октября, 2018, 15:50
27 октября пираты захватили у берегов Нигерии судно "Pomerania Sky", на борту которого было 8 поляков, 2 филиппинца и украинец
Об этом сообщает RMF FM.
Отмечается, что в 60 милях от побережья к судну приблизились две моторных лодки – и похитители зашли на борт, Однако экипаж корабля успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.
Сейчас издание "Poland in English" уточняет состав экипажа захваченного, который плыл из Анголы в нигерийский порт Омме.
Министерство иностранных дел Польши обратилось к судовладельцу, чтобы уточнить гражданство 11 членов экипажа, но не разглашает детали. Впрочем, судовладелец заверил, что поддерживает контакт с семьями моряков.
- Напомним, 22 сентября у побережья Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, включая моряков с Филиппин, Словении, Румынии, Хорватии, Боснии и гражданина Украины.
- Украинец Валерий Зубицкий, который был среди похищенных членов экипажа MV Glarus, 30 октября должен вернуться домой в Одессу.
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